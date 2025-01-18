Марк и команда снова в деле: чем удивит второй сезон «Разделения»

В пятницу 17 января 2025 года на стриминговом сервисе Apple TV+ стартовал долгожданный второй сезон триллера «Разделение». Первый сезон проекта, вышедший почти три года назад, оставил множество вопросов и собрал восторженные отзывы критиков и зрителей. О чем сериал, как завершился первый сезон, а также о том, что показали в первой серии продолжения — подробнее в материале URA RU.
О чем сериал «Разделение»
«Разделение» (Severance) — это остросюжетная антиутопия о сотрудниках таинственной компании Lumon Industries, которые соглашаются на процедуру разделения памяти. После операции они существуют как две отдельные личности: одна живет обычной жизнью вне работы, другая — только в стенах офиса, без воспоминаний о внешнем мире.
Главный герой Марк (Адам Скотт) проходит процедуру разделения, чтобы справиться с личной трагедией. Поначалу он не задает лишних вопросов, но странные события и загадочное поведение коллег заставляют Марка начать собственное расследование. К чему приведет опасное любопытство — один из главных вопросов первого сезона сериала.
Первый сезон сериала «Разделение»
Первый сезон «Разделения», вышедший в феврале 2022 года, буквально взорвал медиа-пространство. Сериал впечатлил зрителей оригинальной концепцией, захватывающим сюжетом и пугающе правдоподобным образом антиутопического будущего. Параллели с реалиями современного офисного труда и размышления о границах личного и корпоративного резонировали со многими.
Не менее важную роль в успехе сериала сыграли визуальная эстетика (минималистичная и гнетущая атмосфера офисных интерьеров Lumon), закрученная интрига и блестящая актерская игра. Помимо Адама Скотта, в «Разделении» снялись Зак Черри, Бритт Лоуэр, Трэмелл Тиллман и обладательница «Эмми» Патриция Аркетт.
Финал первого сезона поставил больше вопросов, чем дал ответов. Марк и его коллеги узнали шокирующую правду о процедуре разделения и предприняли попытку выбраться из офиса. Удалось ли им разоблачить зловещие тайны Lumon и вернуть себе целостность личности, оставалось только гадать.
Первый сезон «Разделения» собрал семь номинаций на престижную телепремию «Эмми», три номинации на «Золотом глобусе», став одним из главных сериалов 2022 года. На IMDb у него рейтинг 8.7 из 10, на «Кинопоиске» — 8.2.
Второй сезон сериала «Разделение»
Как и ожидалось, первая серия второго сезона «Разделения» начинается с последствий событий в финале первого. Марк, Хелли, Ирвинг и Дилан пытаются разобраться, что произошло с ними во время попытки «пробуждения» и как действовать дальше. Компания Lumon, кажется, готовится к решительным мерам, чтобы сохранить свои секреты.
Шоураннер сериала Дэн Эриксон обещает, что второй сезон будет «больше, безумнее и амбициознее». Персонажи продолжат раскрывать тайны корпорации, и на этом пути их ждут новые шокирующие открытия. При этом создатели сериала не спешат раскрывать все карты сразу, растягивая интригу на несколько сезонов.
Интересные факты о втором сезоне
- К своим ролям вернулись все ключевые актеры первого сезона.
- Режиссерское кресло одного из эпизодов занял Бен Стиллер, который также выступил исполнительным продюсером проекта.
- Всего во втором сезоне 10 эпизодов, как и в первом. Серии выходят еженедельно по средам.
Где и когда смотреть сериал «Разделение»
Новые эпизоды «Разделения» доступны эксклюзивно на стриминговом сервисе Apple TV+ каждую пятницу. Второй эпизод второго сезона зрители увидят уже 24 января 2025 года. В России так же сериал можно смотреть на Apple TV+ с русскими субтитрами.
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