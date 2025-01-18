Задержан психолог из Татарстана, которого обвинили в домогательствах

Психолог из Татарстана Марсель Сультеев, обвиненный в домогательстве к клиенткам, задержан. Об этом сообщили telegram-каналы.
«Психолога, которого обвинили в домогательствах, задержали», — написали в telegram-канале Mash Iptash. По их данным, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде, у него проводят обыски.
Ранее на Сультеева завели уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Три его клиентки обратились в полицию и заявили, что психолог во время сеансов принуждал их к сексу. При этом мужчина предлагал клиенткам представлять секс со своими отцами, пишет info24.
У Сультеева около 500 тысяч подписчиков в соцсетях, там он утверждает, что может помочь излечиться от головных болей. Как рассказала одна из заявительниц, Ольга, этот психолог якобы владеет гипнозом — он вынудил ее прийти на несколько сеансов и купить курс обучения за 40 тысяч рублей.
По словам одной из женщин, Альмиры, Сультеев ее изнасиловал. Она обратилась к нему, чтобы вылечить дочь от сыпи. Сеанс стоил 15 тысяч рублей. Альмира отметила, что психолог дал ей воды, попросил закрыть глаза. Открыв глаза, она увидела мужчину со спущенными штанами. Она не могла пошевелиться. Сультеев же посоветовал ей «кайфовать». Через три месяца женщина вновь пришла к психологу, чтобы высказать ему свое мнение, а Сультеев «взял ее силой».
Третья женщина, Гульгена, обратилась в полицию 13 января. Она подчеркнула, что психолог угрожал ей, запрещая прекращать ходить к нему сеансы, а также принуждал развестись с мужем. Через несколько месяцев у Гульгены начались панические атаки и она все же отказалась от сеансов.
Сам Сультеев заявляет, что все заявления женщин — ненастоящие, их авторами являются хейтеры и конкуренты. По его словам, еще летом ему писали некие люди, как он утверждает, соперники, с незнакомых аккаунтов и требовали денег за патент. Эи же люди якобы теперь клевещут на него. Также он отметил, что одна из женщин преследовала его, ездила за ним в разные страны, стучалась в дверь номера и приставала к нему. Другая же обещала, что, в случае неполучения ею его патента, она уничтожит психолога, пишут aif.ru.
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