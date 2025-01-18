Певец Шура признался, что не станет отцом

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) заявил, что не станет отцом. Об этом артист рассказал в подкасте «Черное/Белое». Шура признался, что серьезно повлияло на его решение перенесенное онкологическое заболевание и удаление одного яичка.
«Я всегда хотел семью и всегда хотел детей… До того как онкологии не случилось. Я даю себе оценку… Бывший онкобольной, прошедший 18 курсов химиотерапии, никакой нормальный плод не произведет. Я еще пока на себя толком не заработал, как бы смешно это сейчас ни звучало, а ребенку нужно очень много», — заявил Шура в подкасте, опубликованном на YouTube-канале RocketMAG.
Артист отметил, что его репродуктивные функции пострадали не только из-за онкологии, но и вследствие пагубных зависимостей. При этом Шура неоднократно говорил, что очень хотел бы иметь наследника, однако за 49 лет своей жизни он так ни разу и не женился.
Ранее певец Шура пошутил, что временно нигде не прописан, и назвал себя бомжом, пишет 360.ru. В декабре артист купил себе квартиру, но документы на момент шуточного заявления еще не были оформлены. Также он отметил, что в новой квартире полностью отсутствует ремонт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.