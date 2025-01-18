В США назвали новое условие для переговоров Трампа и Путина по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным должен осознать, что Россия одержала победу в конфликте на Украине. Об этом заявило профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«Избранный президент США Дональд Трамп до переговоров должен понять, что Россия выиграла конфликт на Украине», — написал Малинен в соцсети Х условие для переговоров двух лидеров. При этом он подчеркнул, что ключевой вопрос заключается не в способности российских военных двигаться дальше на запад, а в их желании это сделать и в том, насколько далеко они могут зайти.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и США не было обсуждений о возможности проведения переговоров между Путиным и Трампом. Министр уточнил, что предложения организовать такую встречу, если они поступят от Соединенных Штатов, будут должным образом рассмотрены российской стороной, передает 360.ru.
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