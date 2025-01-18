В ленинградской домовой книге нашли информацию о старшем брате Путина

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Старшего брата Владимира Путина звали Олег
Старшего брата Владимира Путина звали Олег Фото:

Новые данные о биографии семьи президента России Владимира Путина обнаружены в ленинградской домовой книге. Следы старшего брата главы РФ, чье существование вызывало вопросы у историков, были найдены в архивных записях. Об этом сообщил создатель проекта «Петербург. Дома и люди» Валерий Григорчук.

«Вроде бы родословная и биография семьи Путиных подробно изучены. Но я нигде не встречал документа, где было бы написано про старшего брата президента», — рассказал Григорчук в беседе с «Фонтакой.ру». Он также добавил, что на одной из страниц домовой книги четко указано имя Олег Владимирович Путин, 1937 года рождения, и эта строка зачеркнута, что свидетельствует о его смерти.

Сохраненные записи нашли в Центральном государственном архиве Петербурга (ЦГА СПб). В документах упоминается, что у родителей Путина до Великой Отечественной войны родился сын, который скончался в младенчестве. В различных источниках его именуют Альбертом или Олегом, а официальные данные о нем долгое время отсутствовали.

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Новые данные о биографии семьи президента России Владимира Путина обнаружены в ленинградской домовой книге. Следы старшего брата главы РФ, чье существование вызывало вопросы у историков, были найдены в архивных записях. Об этом сообщил создатель проекта «Петербург. Дома и люди» Валерий Григорчук. «Вроде бы родословная и биография семьи Путиных подробно изучены. Но я нигде не встречал документа, где было бы написано про старшего брата президента», — рассказал Григорчук в беседе с «Фонтакой.ру». Он также добавил, что на одной из страниц домовой книги четко указано имя Олег Владимирович Путин, 1937 года рождения, и эта строка зачеркнута, что свидетельствует о его смерти. Сохраненные записи нашли в Центральном государственном архиве Петербурга (ЦГА СПб). В документах упоминается, что у родителей Путина до Великой Отечественной войны родился сын, который скончался в младенчестве. В различных источниках его именуют Альбертом или Олегом, а официальные данные о нем долгое время отсутствовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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