Нанесен удар по заводу, который Украина украла у Китая

Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод обслуживает авиационные газотурбинные двигатели
Завод обслуживает авиационные газотурбинные двигатели Фото:

Удар нанесен по заводу «Мотор Сич» в подконтрольной Украине территории в Запорожье, сообщили в николаевском подполье. Несколько лет назад Киев незаконно национализировал предприятие у китайской компании. 

«Прилет в „Мотор Сич“ хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», — рассказал координатор сопротивления Сергей Лебедев. Информацию приводит РИА Новости. 

На прошлой неделе завод уже атаковали. «Мотор Сич» специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие активно сотрудничало с  Россией. В 2019 году 50% акций завода приобрели китайские компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group. Но вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял закон о национализации завода. Дело дошло до суда. Китай подал иск в арбитражный суд в Гааге на сумму 4,5 миллиарда долларов. Сторона требует, что Украина учитывала интересы инвесторов. 

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Удар нанесен по заводу «Мотор Сич» в подконтрольной Украине территории в Запорожье, сообщили в николаевском подполье. Несколько лет назад Киев незаконно национализировал предприятие у китайской компании.  «Прилет в „Мотор Сич“ хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», — рассказал координатор сопротивления Сергей Лебедев. Информацию приводит РИА Новости.  На прошлой неделе завод уже атаковали. «Мотор Сич» специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие активно сотрудничало с  Россией. В 2019 году 50% акций завода приобрели китайские компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group. Но вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял закон о национализации завода. Дело дошло до суда. Китай подал иск в арбитражный суд в Гааге на сумму 4,5 миллиарда долларов. Сторона требует, что Украина учитывала интересы инвесторов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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