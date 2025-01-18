Нанесен удар по заводу, который Украина украла у Китая

Удар нанесен по заводу «Мотор Сич» в подконтрольной Украине территории в Запорожье, сообщили в николаевском подполье. Несколько лет назад Киев незаконно национализировал предприятие у китайской компании.
«Прилет в „Мотор Сич“ хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», — рассказал координатор сопротивления Сергей Лебедев. Информацию приводит РИА Новости.
На прошлой неделе завод уже атаковали. «Мотор Сич» специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие активно сотрудничало с Россией. В 2019 году 50% акций завода приобрели китайские компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group. Но вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял закон о национализации завода. Дело дошло до суда. Китай подал иск в арбитражный суд в Гааге на сумму 4,5 миллиарда долларов. Сторона требует, что Украина учитывала интересы инвесторов.
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