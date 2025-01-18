Mash: режиссера «Гардемаринов» Дружинину госпитализировали

Режиссер известной киноленты «Гардемарины, вперед!», актриса Светлана Дружинина, экстренно госпитализирована из-за острого бронхита, который развился на фоне имеющегося у нее рака легких. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Светлана Сергеевна [Дружинина] болела полторы недели и только на днях наконец вызвала скорую. Её увезли в среднетяжёлом состоянии», — передает Mash. Там добавили, что Дружинина была госпитализирована с диагнозом острого бронхита. Она страдала от одышки, влажного кашля, повышенной температуры и общей слабости. В течение трех дней врачи смогли стабилизировать ее состояние и разрешили вернуться домой.
В ноябре 2024 года появились сообщения о том, что Дружинина была экстренно госпитализирована для проведения противоопухолевой терапии после того, как она перенесла бронхит. Однако Оксана Семенова, PR-директор народной артистки РФ, опровергла эти слухи, заявив, что актриса чувствует себя прекрасно, передает RT.
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