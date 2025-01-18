ВС РФ жестко отомстили ВСУ за обстрелы Белгородской области ATACMS

ВС РФ нанесли удар по бюро на Украине, которое производило «Нептун» и «Ольху»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее ВСУ обстреляли ATACMS Белгородскую область
Ранее ВСУ обстреляли ATACMS Белгородскую область Фото:

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ВПК Украины, в том числе по конструкторскому бюро «Луч». Это стало ответом на обстрелы ATACMS Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. 

«ВС РФ утром в ответ на обстрелы ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. В том числе конструкторскому бюро „Луч“, осуществляющему производство управляемых ракет большой дальности „Нептун“ и реактивных снарядов к системе „Ольха“», — сообщили в ведомстве. Все объекты были поражены.

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Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ВПК Украины, в том числе по конструкторскому бюро «Луч». Это стало ответом на обстрелы ATACMS Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.  «ВС РФ утром в ответ на обстрелы ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. В том числе конструкторскому бюро „Луч“, осуществляющему производство управляемых ракет большой дальности „Нептун“ и реактивных снарядов к системе „Ольха“», — сообщили в ведомстве. Все объекты были поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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