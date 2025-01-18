ВС РФ жестко отомстили ВСУ за обстрелы Белгородской области ATACMS

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ВПК Украины, в том числе по конструкторскому бюро «Луч». Это стало ответом на обстрелы ATACMS Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ утром в ответ на обстрелы ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. В том числе конструкторскому бюро „Луч“, осуществляющему производство управляемых ракет большой дальности „Нептун“ и реактивных снарядов к системе „Ольха“», — сообщили в ведомстве. Все объекты были поражены.
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