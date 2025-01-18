Не алкоголизм: что сгубило карьеру Влада Сташевского

Певец Влад Сташевский давно покинул музыкальный Олимп, но причина этого вовсе не в алкоголизме, как считают многие. Музыкальный журналист и шоумен Алексей Остудин в беседе с URA.RU рассказал, почему Сташевский даже сегодня мог бы стать суперпопулярным, но этого не происходит.
Влад Сташевский 19 января отмечает 51-летие. В свой праздник он входит с багажом успешного прошлого, но без особых перспектив в настоящем. А ведь на заре карьеры им занимался известный продюсер Юрий Айзеншпис, который не только придумал псевдоним (настоящая фамилия артиста Твердохлебов, — прим. ред.), но и подарил ему главные хиты. Поговаривают, что после разрыва контракта с продюсером, жизнь Сташевского пошла под откос. Но Алексей Остудин не согласен с этим.
«Владик — очень добрый парень, но он тот тип артиста, которому нужен продюсер. Когда он ушел Юрия Айзеншписа, одно время было затишье. А потом в 1999 году мы ездили в тур „Отечество — Вся Россия“, где принимал участие и Влад. Там он познакомился с моим тогдашним директором Андреем Трофимовым, который долгое время был фактически его продюсером. Он был совсем молодым парнем, но пытался Владика „тормошить“. Но даже когда это делаешь, это не всегда помогает», — рассказывает музыкальный журналист.
Остудин отметил, что Айзеншпис после разрыва контракта не стал забирать ни псевдоним, ни репертуар: исполняй, выступай, зарабатывай. Но Влад не сильно стремился к этому. Да еще и развод случился примерно в тот же период жизни. «Влад был женат на дочке известного бизнесмена Владимира Алешина, который был владельцем спорткомплекса „Лужники“. Это был „правильный“ брак со всех сторон в те годы: молодой, симпатичный артист женится на симпатичной дочке состоятельного человека. А потом это все закончилось и стало еще одним фактором затухания карьеры певца».
Начались нелестные слухи о состоянии Сташевского, появлялись соответствующие статьи. При Юрии Шмильевиче такое было исключено. Остудин вспоминает, что они с коллегами в 90-е даже придумали понятие — бригада адвокатов Айзеншписа. Если выходил какой-то плохой материал о Владике, ждали в редакцию гостей. А после расторжения контракта с продюсером Сташевский потерял такую защиту.
В 2007 году Остудин был одним из тех, кто предлагал Сташевскому вернуться в профессию и принять участие в самом первом проекте «Ты — суперстар!» на НТВ. Влад тогда отказался, сославшись на то, что у него якобы и так все в порядке. Правда, в проекте он принял участие, но гораздо позже. «Когда Влад отказался принимать участие в передаче, мне показалось, что он немного боится, потому что для этого нужны большие творческие силы, перевоплощаться, петь неизвестные песни. Но я уверен, что если бы он принял участие, его карьера бы возродилась уже тогда», — говорит Остудин.
Сейчас Сташевский периодически мелькает в различных телевизионных шоу, и, вероятно, выступает на частных корпоративах — больших концертов у него нет. По оценкам шоумена Остудина, гонорар артиста может варьироваться от 500 тысяч рублей до миллиона. Все шансы на полноценное возвращение у него есть. «Влад прекрасно выглядит, его также любят представительницы прекрасного пола. Он из тех артистов, с кем женщины росли. Но, мне кажется, его сегодняшнему „застою“ препятствует природная лень. Владу нужен композитор, он же не пишет сам. А это вложения. Думаю, оптимальный вариант — выступать с тем, что публика уже знает и любит», — резюмировал Остудин.
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