Четверо наркозависимых устраивали диверсии под Петербургом на деньги с Украины

Четырех диверсантов, которые поджигали пункт сбора гумпомощи для бойцов СВО на украинские деньги, задержали в Приморске (Ленинградская область). Все четверо оказались наркозависимыми, на задания от кураторов они согласились из-за того, что нуждались в деньгах. Об этом сообщили петербургские СМИ.
«Четырех исполнителей поджога пункта сбора гуманитарной помощи в Выборге задержали в городе Приморске», — пишет 78.ru со ссылкой на источник. По их данным, диверсантами оказались две пары. Помимо пункта сбора гумпомощи они также поджигали вышки сотовой связи в том же городе. В издании отметили, что все четверо оказались наркозависимыми — в ходе поиска заработка в соцсетях они наткнулись на задания по поджогу за деньги от украинских кураторов.
Против обеих пар диверсантов возбудили уголовные дела. Им может грозить пожизненное заключение. Правоохранительные органы продолжают расследование.
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