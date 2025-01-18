РКН зафиксировал масштабный сбой в работе сервисов Wildberries

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В Wildberries произошли сбои из-за аварии в дата-центре
В Wildberries произошли сбои из-за аварии в дата-центре Фото:

Наблюдаются сбои в работе сервисов Wildberries. Об этом сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

«Роскомнадзор фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries», — отметили в РИА Новости. По их данным, причиной сбоя стала авария на одном из центров обработки данных (дата-центр, ЦОД). Некоторые пользователи отмечают недоступность сайта. В пресс-службе Wildberries сообщили, что специалисты перераспределили нагрузку по резервным ЦОД, работа сервиса восстановлена. 

Ранее, 14 января, произошел массовый сбой в работе Рунета. У многих пользователей в России перестали работать сайты и приложения банков, поисковики, мессенджеры, кроме Telegram. В РКН тогда сообщали, что причина сбоя — ошибка в их алгоритмах.

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Наблюдаются сбои в работе сервисов Wildberries. Об этом сообщили в Роскомнадзоре (РКН). «Роскомнадзор фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries», — отметили в РИА Новости. По их данным, причиной сбоя стала авария на одном из центров обработки данных (дата-центр, ЦОД). Некоторые пользователи отмечают недоступность сайта. В пресс-службе Wildberries сообщили, что специалисты перераспределили нагрузку по резервным ЦОД, работа сервиса восстановлена.  Ранее, 14 января, произошел массовый сбой в работе Рунета. У многих пользователей в России перестали работать сайты и приложения банков, поисковики, мессенджеры, кроме Telegram. В РКН тогда сообщали, что причина сбоя — ошибка в их алгоритмах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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