РКН зафиксировал масштабный сбой в работе сервисов Wildberries

Наблюдаются сбои в работе сервисов Wildberries. Об этом сообщили в Роскомнадзоре (РКН).
«Роскомнадзор фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries», — отметили в РИА Новости. По их данным, причиной сбоя стала авария на одном из центров обработки данных (дата-центр, ЦОД). Некоторые пользователи отмечают недоступность сайта. В пресс-службе Wildberries сообщили, что специалисты перераспределили нагрузку по резервным ЦОД, работа сервиса восстановлена.
Ранее, 14 января, произошел массовый сбой в работе Рунета. У многих пользователей в России перестали работать сайты и приложения банков, поисковики, мессенджеры, кроме Telegram. В РКН тогда сообщали, что причина сбоя — ошибка в их алгоритмах.
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