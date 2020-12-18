Рэпер Гнойный признался, что лежал в психбольнице

Гнойный устроил музей в память о бывшей девушке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вячеслав Машнов, известный, как Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова и Валентин Дядька признался, что провел два месяца в психиатрической клинике. Об этом он рассказал в эфире проекта «Исповедь» на платформе Premier.

«Андрей Замай (хип-хоп исполнитель — прим. ред.) за мной приехал и говорит: «О, браток, ты плохой совсем. Тебе надо прилечь отдохнуть. И он меня взял, посадил в машину и отвез <…> меня в больницу, где я два месяца приходил в себя», — рассказал Гнойный. Он признался, что это произошло из-за тяжелого расставания с девушкой. Репер добавил, что его возлюбленная сменила номер телефона и переехала в другую страну.

Машнов рассказал, что даже сделал из одной из своих квартир музей в память о ней. Он выкупил у подруги экс-девушки ее блузку, воровал ее детские игрушки у родителей. Репер даже обратился за помощью к одной бабушке в Псковской области, которая обещала приворожить возлюбленную. Ради того, чтобы ритуал получился, Гнойный убил петуха и выпил его кровь.

Ранее реабилитацию в клинике проходил репер Джиган. После разлада в семье он сбрил брови, съехал от жены и четверых детей. Супруга музыканта Оксана Самойлова призналась, что решила не идти на развод ради детей, передают «Невские новости».