Биолог раскрыл, как появляются новые штаммы коронавируса

Новые штаммы коронавируса могут появиться из-за лечения пациента с помощью специальных препаратов или плазмы крови. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
«„Фавипиравир“, известный в России как „Арепливир“, или „Ремседевир“, который применяют в Англии, способствует получению „испорченных“, мутировавших вариантов вируса», — цитирует РИА «Новости» Баранову. По ее словам, использование плазмы крови для лечения коронавируса также способствует появлению новых штаммов вируса.
Баранова подчеркнула, что мутация вируса происходит, когда он долгое время находится внутри организма человека. Там он проходит эволюцию, и появляются новые разновидности вируса. Она рассказала, что коронавирус в результате мутации еще не стал более опасен.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлено 1424 мутации коронавируса. После того как в Британии был выявлен новый штамм COVID-19, по всему миру стали закрывать границы с этой страной.
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