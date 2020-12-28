Политолог уверен, что будущего президента нет в шорт-листе главы ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Какие-либо прогнозы о возможных преемниках президента РФ Владимира Путина являются бессмысслеными. Такое мнение журналистам выразил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Накануне лидер партии ЛДПР Владмир Жириновский назвал имена политиков, которые могут стать президентом России. Среди них: Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев. Однако Сатановский уверен, что будущего президента нет в шорт-листе главы ЛДПР. По его словам, глава государства удивит всех.

«Никто никогда ни в одном кадровом вопросе за последние 20 лет не смог ничего предсказать. Кого бы Путин не назначал, не перемещал, не убирал — это всегда было совершенно неожиданно. И у меня нет ни малейших сомнений, что это будет ровно так и в данном случае. Никто ничего угадать не может. Это Путин. Он так устроен. Молодец», — сказал Сатановский в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».