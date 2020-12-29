Греф назвал точные сроки победы над коронавирусом

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Конкурс Лидеры России - финал. День второй. Сочи, греф герман
Герман Греф уверен, что к июню следующего года пандемия коронавируса пойдет на спад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса стихнет после июня следующего года. Таким мнением поделился глава Сбербанка Герман Греф.

«К июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет», — цитирует ТАСС Грефа. Глава Сбербанка добавил, что несмотря на возможную победу над инфекцией в следующем году, ее последствия никуда не исчезнут.

Ранее стало известно, что Герман Греф сделал прививку от коронавируса. По информации телеканала 360, вместе с ним вакцинацию прошли еще несколько топ-менеджеров Сбербанка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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