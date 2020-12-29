Греф назвал точные сроки победы над коронавирусом

Герман Греф уверен, что к июню следующего года пандемия коронавируса пойдет на спад
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Пандемия коронавируса стихнет после июня следующего года. Таким мнением поделился глава Сбербанка Герман Греф.
«К июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет», — цитирует ТАСС Грефа. Глава Сбербанка добавил, что несмотря на возможную победу над инфекцией в следующем году, ее последствия никуда не исчезнут.
Ранее стало известно, что Герман Греф сделал прививку от коронавируса. По информации телеканала 360, вместе с ним вакцинацию прошли еще несколько топ-менеджеров Сбербанка.
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