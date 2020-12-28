28 декабря 2020

Инфекционист: худшие месяцы пандемии еще впереди

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Одной из причин ухудшения эпидемиологической ситуации, по словам врача, является путешествие на новогодних праздниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в ближайшее время может ухудшиться из-за новой вспышки инфекции после праздников. Такое заявление сделал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По его словам, худшие месяцы пандемии еще впереди. «Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой», — приводит слова специалиста WebMD. Одной из причин ухудшения эпидемиологической ситуации, по словам врача, является путешествие на новогодних праздниках. «Мы действительно находимся в критической точке. <…> Так что я разделяю обеспокоенность избранного президента Байдена, что в ближайшие несколько недель ситуация может даже ухудшиться», — убежден инфекционист.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса 2020 года не будет последней. По его словам, мировому сообществу необходимо укреплять системы здравоохранения и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям. По данным coronavirus-monitor.ru число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 80 млн. Выздороветь удалось более чем 57млн человек, жертвами пандемии стали 1,7 млн пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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