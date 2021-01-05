Украинских политиков обвинили в тайной вакцинации от коронавируса

Некоторые представители украинской власти тайно поставили прививку от коронавирусной инфекции. Такую информацию в своем блоге сообщает глава редакционного совета портала «Обозреватель» и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
«В то время, когда Украина до сих пор не начала вакцинацию, а в бюджете этого года на закупку вакцин заложены копейки, некоторые члены правительства и депутаты начали вакцинацию. 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer. Скорее всего, ее без растаможки пронесли через «Зал официальных делегаций», — сказано в сообщении.
Бродский назвал и фамилии привившихся. По его мнению, это премьер-министр Денис Шмыгаль и еще несколько народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий. Глава редсовета опубликовал цену за вакцину для украинских чиновников. За два этапа вакцинирования каждый заплатил по 2,5 тысячи евро. Если информация об этом подтвердится, и Радуцкий, и Шмыгаль должны уйти в отставку, заключил он.
Ранее в украинском Минздраве заявили, что не могут зарегистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V», пишет «
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