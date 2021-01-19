Ожидается, что в России произойдет рост банкротств среди физлиц Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть эталонных марок снижаются. Это происходит на фоне возможно снижения спроса на сырье в свете распространения коронавируса и укрепления курса доллара. Сейчас Brent немного отыграла падение, достигнув уровня в 54,95 доллара за баррель (+0,40%). При этом WTI пока остается в минусе. Она торгуется по 52,30 доллара за бочку (-0,23%).

На фоне дешевеющей нефти падает курс рубля. На момент закрытия Московской биржи, доллар стоил 73,99 (+0,35), евро — 89,42 (+0,5).

Ситуация в России

У медиков, работавших с инфицированными коронавирусом, появится право выйти на пенсию раньше положенного срока. Как рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, это право они получат, поскольку сейчас один месяц работы с больными COVID-19 равняется трем месяцам обычной работы.

Во время пандемии российские банки сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума. В прошлом году одобрили чуть больше трети поданных заявок.

«Рокетбанк» объявил о прекращении работы. Еще в марте прошлого года компания Qiwi, владеющая организацией, заявила об убыточности проекта.

Экспортные доходы «Газпрома» упали на 41,8% за 11 месяцев прошлого года. Это следуют из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Росавиация предложила ведущим российским авиакомпаниям создать новые лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке. На совещание 20 января приглашены S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал».

Комитет Госдумы по труду и социальной политике в ходе весенней сессии намерен решить вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Как сообщил глава комитета Ярослав Нилов, правительство должно предоставить свои предложения до 1 февраля.

Ситуация в мире

США намерены ввести 19 января санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», который занимается строительством газопровода «Северный поток — 2». Власти ФРГ сочли новые ограничения незаконными.

Бывшая председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен предупредила о риске более длительной рецессии в экономике . Она считает, что конгресс должен одобрить дополнительные меры поддержки, чтобы распределить вакцину, открыть школы, помочь штатам обеспечить работу пожарных и учителей.

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на газ до завершения карантина из-за коронавируса или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр. Данная мера позволит уменьшить платежки на газ в среднем до 30%.

Прогнозы и мнения экспертов

Экономист Константин Селянин считает, что в феврале Россию захлестнет волна банкротств физлиц. Он связал это с увеличением числа кредитов. Россияне в ушедшем году стали чаще брать займы на решение проблем со здоровьем: доля таких ссуд увеличилась до 10% с 5,6% годом ранее. Также рост показали кредиты на образование и отдых.

Экономисты уверены, что в российском бюджете хватит средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам. При этом власти могут опасаться начать тратить деньги, запасая их на черный день. По данным опроса НПФ Сбербанка, россияне хотели бы получать на пенсии в среднем 45,6 тысяч рублей, что в три раза выше нынешних показателей.

Число экономических преступлений в России в 2021 году может вырасти, считает руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин. По его мнению, на это повлияют кризис и пандемия.

Мошенники, зная номер СНИЛС, могут перевести накопления в негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение. Как рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, оно обычно составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

Чтобы купить квартиру в Москве в ипотеку достаточно зарабатывать не менее 60 тысяч рублей . Руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников отметил, что это стало возможным благодаря льготному кредитованию. Он подчеркнул, что самые выгодные сделки можно заключить на этапе строительства дома, а получить низкую процентную ставку могут зарплатные клиенты банков.