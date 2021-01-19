Цены на нефть эталонных марок снижаются. Это происходит на фоне возможно снижения спроса на сырье в свете распространения коронавируса и укрепления курса доллара. Сейчас Brent немного отыграла падение, достигнув уровня в 54,95 доллара за баррель (+0,40%). При этом WTI пока остается в минусе. Она торгуется по 52,30 доллара за бочку (-0,23%).
На фоне дешевеющей нефти падает курс рубля. На момент закрытия Московской биржи, доллар стоил 73,99 (+0,35), евро — 89,42 (+0,5).
Ситуация в России
У медиков, работавших с инфицированными коронавирусом, появится право выйти на пенсию раньше положенного срока. Как рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, это право они получат, поскольку сейчас один месяц работы с больными COVID-19 равняется трем месяцам обычной работы.
Во время пандемии российские банки
«Рокетбанк» объявил о прекращении работы. Еще в марте прошлого года компания Qiwi, владеющая организацией, заявила об убыточности проекта.
Экспортные доходы «Газпрома»
Росавиация предложила ведущим российским авиакомпаниям создать новые лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке. На совещание 20 января приглашены S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал».
Комитет Госдумы по труду и социальной политике в ходе весенней сессии намерен решить вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Как сообщил глава комитета Ярослав Нилов, правительство должно предоставить свои предложения до 1 февраля.
Ситуация в мире
США намерены ввести 19 января санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», который занимается строительством газопровода «Северный поток — 2». Власти ФРГ сочли новые ограничения незаконными.
Бывшая председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен предупредила
Кабинет министров Украины ввел
Прогнозы и мнения экспертов
Экономист Константин Селянин считает, что в феврале Россию захлестнет волна банкротств физлиц. Он связал это с увеличением числа кредитов. Россияне в ушедшем году стали
Экономисты уверены, что в российском бюджете хватит средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам. При этом власти могут опасаться начать тратить деньги, запасая их на черный день. По данным опроса НПФ Сбербанка, россияне хотели бы получать на пенсии в среднем 45,6 тысяч рублей, что в три раза выше нынешних показателей.
Мошенники, зная номер СНИЛС, могут перевести накопления в негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение. Как рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, оно обычно составляет от 2 до 5 тысяч рублей.
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