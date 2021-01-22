«Ъ» узнал о перестановках в двух постсоветских управлениях Кремля

Глава кремлевского управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов покинет свой пост. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
По их словам, между двумя управлениями администрации президента, которые работают со странами постсоветского пространства, планируется перераспределение функционала. Управление по приграничному сотрудничеству, курирующее Абхазию, Южную Осетию и Украину, укрупнят за счет передачи под его введение новых государств. Причем укрупнение произойдет как раз за счет управления по межрегиональным и культурным связям, пишет газета «
«При этом в одном из [подразделений] <…> ожидается смена руководства. Речь идет о <…> Владимире Чернове, который занимает свой пост с апреля 2012 года. Причина ухода господина Чернова — возраст. 2 февраля ему исполнится 70 лет, это предельный возраст для госслужащего», — пишет издание со ссылкой на источники в АП.
Наиболее вероятным сменщиком Чернова называли его заместителя Игоря Маслова, который в последние годы занимался молдавским направлением. Управление, как отмечается, занимается «чувствительными вопросами». Его сотрудники, среди которых есть выходцы из спецслужб (СВР или ФСБ), собирают информацию и готовят аналитику о ситуации в странах бывшего Советского Союза. Они устанавливают связи и напрямую работают с политиками и лидерами общественного мнения, представителями СМИ и неправительственных организаций.
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