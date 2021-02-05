ВТБ: расходы россиян резко выросли

В январе россияне увеличили траты приблизительно на четверть. Общий объём расходов составил 200 млрд рублей, свидетельствует статистика ВТБ.
«В первом месяце 2021 года россияне потратили на товары и услуги на 23% больше, чем за тот же период прошлого года», — пишет «Ридус». Больше всего граждане потратили на приобретение электроники и бытовой техники. Рост расходов на эти цели составил 70%. При этом выручка ресторанов сократилась на 14%.Ожидается, что расходы россиян на туры и авиабилеты снизятся на 22% в годовом выражении — до 3,4 млрд рублей.
1 февраля Центробанк рассказал о пике годовой инфляции, который настигнет россиян в феврале 2021. Ожидается, что после этого она начнет падать. К концу года, по данным Центробанка, инфляция будет в районе 3,4-4%. Бывший министр экономики России (1992—1993 г.) и председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил URA.RU, что в связи с этим в феврале подорожают импортные товары. Также вырастет стоимость овощей и фруктов.
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