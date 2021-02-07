Глава региона Александр Моор (слева) примет с официальным визитом полпреда президента Владимира Якушева (справа) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В регион прибудет полпред президента — количество безработных выросло — замминистра РФ может вернуться в Тюмень — фальшивомонетчика из ЯНАО будут судить. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Полпред президента приедет на встречу с главой области

Полномочный представитель президента по УрФО Владимир Якушев встретится с главой области Александром Моором 8 февраля. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В регионе катастрофически выросло количество безработных

По итогам 2020 года количество безработных в регионе выросло почти в пять раз. Об этом говорят данные регионального департамента труда и занятости населения. При этом количество вакансий увеличилось.

Высокопоставленная чиновница может вернуться в Тюмень

Заместитель министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова Елена Дружинина может вернуться на работу в Тюменский государственный университет на пост проректора. Сейчас в ведомстве она занимается молодежной политикой.

В Тюмени будут судить фальшивомонетчика

В Тюмени будут судить ямальца, который обманул несколько компаний, заплатив им фальшивыми деньгами. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОМВД.