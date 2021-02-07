07 февраля 2021
06 февраля 2021
05 февраля 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 8 февраля. Полпред президента встретится с губернатором, в регионе растет число безработных

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. Тюмень, моор александр, якушев владимир
Глава региона Александр Моор (слева) примет с официальным визитом полпреда президента Владимира Якушева (справа) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В регион прибудет полпред президента — количество безработных выросло — замминистра РФ может вернуться в Тюмень — фальшивомонетчика из ЯНАО будут судить. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 февраля — в обзоре URA.RU:

Полпред президента приедет на встречу с главой области

В регионе катастрофически выросло количество безработных

  • По итогам 2020 года количество безработных в регионе выросло почти в пять раз. Об этом говорят данные регионального департамента труда и занятости населения. При этом количество вакансий увеличилось.

Высокопоставленная чиновница может вернуться в Тюмень

  • Заместитель министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова Елена Дружинина может вернуться на работу в Тюменский государственный университет на пост проректора. Сейчас в ведомстве она занимается молодежной политикой.

В Тюмени будут судить фальшивомонетчика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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