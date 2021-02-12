Россия расширила список санкций против Украины

Список попавших под российские санкции компаний из Украины увеличен до 84 организаций. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство Российской Федерации постановляет: Внести в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года № 1300 „О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592“ <…> изменения», — указано в документе. Речь идет о списке украинских компаний, на которые были наложены специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Киева.
Ранее под российские санкции попало 68 предприятий из Украины, теперь их уже 84, причем там упоминаются даже компании, зарегистрированные на Багамах, в Великобритании и т. д. В список попали: АвтоКРАЗ, ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип» и другие.
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