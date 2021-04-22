На Украине назвали сроки улучшения ситуации в Донбассе

Ситуация на востоке Украины может улучшиться после заседания Трехсторонней контактной группы 28 апреля. С таким прогнозом выступил советник украинской делегации Алексей Арестович.
Арестович рассказал о документе, в котором содержатся положения, необходимые для прекращения огня в Донбассе. По его словам, стороны зачитали документ на заседании подгруппы по безопасности. «Есть надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда по снижению эскалации на фронте», — приводит «Обозреватель» заявление Арестовича в эфире канала «Украина 24».
Заседание подгруппы состоялось 20 апреля. 28 апреля должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы по решению конфликта в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Представитель Путина Дмитрий Песков в ответил заявил, что для встречи потребуются предпосылки.
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