Губернаторы собрались в Минэкономразвития для обсуждения инфраструктурных кредитов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Минэкономразвития Максим Решетников собрал губернаторов и представителей федеральных ведомств для обсуждения распределения инфраструктурных бюджетных кредитов. О них в ходе послания Федеральному собранию сообщал президент России Владимир Путин. На встречу приехали главы Челябинской, Ивановской, Магаданской Нижегородской, Калининградской областей и Камчатского края.

«Предлагаемый нами подход — распределить лимиты между регионами с учетом озвученного президентом требования об ответственной бюджетной политике, в рамках которых регионы смогут предложить свои проекты», — сообщил свою позицию Решетников, пишет пресс-служба ведомства. Он также уточнил, что порядок распределения инфраструктурных кредитов должен быть справедливым, чтобы у каждого региона была возможность ими воспользоваться. В то же время, должна быть конкуренция, чтобы все выделенные средства были востребованы.

«Мы должны ставить во главу угла основные эффекты, которые мы хотим достичь — социальные и демографические, поэтому правила получения с одной стороны должны быть максимально просты и понятны, а с другой, отражали те основные принципы, которые озвучил Владимир Владимирович», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Другие руководители регионов отметили важность прозрачных правил распределения средств и выделение их на самые острые вопросы в регионе.

Ранее президент России в своем послании к Федеральному собранию озвучил новый тип кредитов для регионов, который назвал «инфраструктурным». Это будет льготный кредит на длительный срок, а выдавать его будут, в первую очередь, регионам с наименьшим количеством долгов. Президент сразу озвучил, что деньги выделят Челябинской области на метро и новый транспорт. Позднее Путин распорядился включить также ЯНАО, Красноярский край и Нижегородскую область в пилотные проекты по развитию территории. Президент считает, что в ЯНАО средства можно потратить на запуск Северного широтного хода и строительства моста через Обь, который окончательно соединит запад и восток Ямала.