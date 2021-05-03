Два региона УрФО первыми получат обещанные Путиным деньги

Регионы будут использовать кредиты на развитие инфраструктуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первыми в России реализуют проекты развития за счет займов на инфраструктуру Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, а также Нижегородская и Челябинская области. Об этом распорядился президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Красноярского края, правительством Нижегородской области, правительством Челябинской области и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить подготовку и реализацию пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов», — указано на официальном сайте президента. Также будут привлекаться инвесторы. В их числе «Газпром» и «РЖД».

Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сам заявил о готовности стать пилотным регионом для внедрения этого механизма. В регионе, по мнению президента, «надо запускать» Северный широтный ход. Проект разрабатывался давно, его строительство даст импульс освоения богатейших ресурсов Арктики. Важным звеном СШХ станет мост через Обь. Его строительство позволит окончательно соединить запад и восток Ямала.