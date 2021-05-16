16 мая 2021

Правительство изменит правила использования маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, снег, зима, детская площадка, детская коляска
Голикова предложила расширить применение маткапитала Фото:

В России в ближайшее время могут расширить направления использования маткапитала. С таким предложением к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

По информации источников «Известий», Голикова предложила изменить правила по двум направлениям. Так, по мнению вице-премьера, необходимо разрешить оплачивать средствами маткапитла частные образовательные услуги, оказываемые ИП, а также позволить тратить его на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка, не дожидаясь его трехлетнего возраста.

В случае, если Владимир Путин одобрит инициативу, Минтруд подготовит соответствующий документ. Предложения по расширению использования маткапитала поступают периодически. Так, стало известно, что в России могут разрешить тратить средства на покупку автомобиля для многодетных семей. Кроме того, маткапитал могут начать выплачивать мужчинам, воспитывающих детей, рожденных суррогатной матерью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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