ФАС намерена упростить рефинансирование ипотеки в России

ФАС хочет ускорить процесс перехода клиента в другой банк при рефинансировании ипотеки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

ФАС намерена запретит тормозить досрочное погашение ипотеки, что значительно упростит процесс перехода клиента в другой банк при рефинансировании кредита. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

В ФАС предлагают законодательно закрепить сроки выдачи банками документов, необходимых гражданам для полного и досрочного погашения обязательств по ипотечному займу, пишут «Известия». Если поправки будут приняты, требования в обязательном порядке зафиксируют в кредитных договорах.

В ЦБ законопроект поддержали. Регулятор отмечает, что изменения позволят сократить число жалоб со стороны заемщиков. Сейчас из-за несвоевременного предоставления документов россиянам начисляют повышенные проценты. Допустимый период выдачи справок пока обсуждается, но на рынке считают, что он не должен превышать 10 дней.

Ранее стало известно, что в 2020 году свыше 230 тысяч российских семей рефинансировали ипотечные кредиты, пишет RT. Также сообщалось, что правительство РФ упростило условия рефинансирования ипотеки, куда были направлены средства маткапитала, передает агентство Nation News. При этом долг россиян по кредитам составил 976,1 млрд рублей. Аналитики считают, что задолженность по ипотеке в РФ будет расти, передает «Национальная служба новостей».