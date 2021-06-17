Легендарному вору в законе грозит 15 лет после жалобы на полицию

Вору в законе Сергею Левашову (Рамсу) грозит до 15 лет лишения свободы по новой статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщают в соцсетях.
«Оперативники завели новое дело — по статье о „занятии высшего положения в преступной иерархии“. И грозит авторитету до 15 лет», — сообщает telegram-канал Mash. Ранее Левашов пожаловался в полицию на силовиков и попросил проверить законность его задержания по подозрению в сбыте наркотиков. Его задержали в марте в Подмосковье. При личном досмотре у Левашова изъяли пакет с героином весом около семи граммов. Он считает, что против него были совершены противоправные действия.
Несколько лет назад Олег Шишканов (Шишкан), которого считают вором первым вором в России и держателем «общака», выбрал Левашова одним из приближенных. В 1990 году Левашов сидел за незаконное хранение оружия и грабеж, а в 1993 году его короновали влиятельные грузинские «законники» Роберт и Арсен.
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