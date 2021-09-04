Министр заявил о создании в РФ еще двух городов после Спутника

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Спутник станет единственным новым городом, который появится на Дальнем Востоке (архивное фото) Фото:

Инвестирующим в Дальний Восток предпринимателям к 2030 году нужно построить не один город Спутник, а три. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунов.

«Им нужен не один город Спутник, им нужно будет три города Спутника. А точнее, скорее всего, это будет достаточно равномерное развитие, о чем сказал президент. Реновация дальневосточных городов», — приводит РИА «Новости» слова Алексея Чикунова.

При этом глава ведомства отметил, что для каждой территории будет свой вариант развития. В каких-то будет создаваться новое жилье, в каких-то будет обновление существующего и создание новых общественных пространств, набережных, школ, спортивных площадок. Всего к 2030 году в ведомстве ожидают привлечения 11 трлн рублей инвестиций в регион для создания 4 тысяч предприятий и 300 тысяч рабочих мест.

Ранее ведомство объявило, что в 30 км от Владивостока появится новый город Спутник. На это понадобится порядка 100 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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