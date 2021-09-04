В Минвостокразвития раскрыли стоимость стройки города Спутник

На первом этапе создания Спутника будет построен миллион квадратных метров, сообщил Алексей Чекунков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На первый этап строительства нового дальневосточного города Спутник потребуется порядка 100 миллиардов рублей. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

«Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра. Соглашение, подписанное нашими коллегами, более масштабно, оно учитывает долгосрочный план на 2,8 миллиона квадратных метров, но я думаю, он будет реализован по частям», — цитирует Алексея Чекункова РИА «Новости».

Ранее в Минвосторазвития анонсировали строительство нового города Спутник в 30 километрах от Владивостока. Населенный пункт будет рассчитан на 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 миллионов квадратных метров жилья, передает «Национальная служба новостей».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предложил построить в Сибири несколько новых крупных научно-промышленных городов. По его словам, в один из них можно перенести столицу России, передает телеканал 360.