Минцифры защитит россиян от потери имущества через «Госуслуги»

22 декабря 2021 в 03:55 Размер текста - 17 +

Двухфакторная защита аккаунта поможет предотвратить мошенничества, утверждают в Минцифры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2022 году повысит защиту аккаунтов граждан на портале «Госуслуги» путем введения принудительной двухфакторной идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Второй фактор авторизации на портале „Госуслуги“, который мы планируем ввести „по умолчанию“, поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», — рассказали в пресс-службе Минцифры «Известиям». Отмечается, что принудительное введение этой меры планируется в 2022 году. Двухфакторная идентификация подразумевает подтверждение входа в аккаунт при помощи кода, который приходит на номер телефона, привязанный на портале. По информации источников газеты, близких к Минцифры, более 100 миллионов россиян зарегистрировано на «Госуслугах», но лишь примерно 10% из них пользуется двухфакторной идентификацией. «С расширением функционала растет и уровень угроз — при потере контроля над аккаунтом на портале вполне можно лишиться денег, имущества», — объяснила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Гендиректор Infosecurity (ГК Softline) Николай Агринский добавил, что введение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» — своевременное и рациональное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2022 года портал «Госуслуги» расширит свой функционал. Юрист рассказал о мошеннической схеме по похищению личных данных с «Госуслуг», пишет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2022 году повысит защиту аккаунтов граждан на портале «Госуслуги» путем введения принудительной двухфакторной идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Второй фактор авторизации на портале „Госуслуги“, который мы планируем ввести „по умолчанию“, поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», — рассказали в пресс-службе Минцифры «Известиям». Отмечается, что принудительное введение этой меры планируется в 2022 году. Двухфакторная идентификация подразумевает подтверждение входа в аккаунт при помощи кода, который приходит на номер телефона, привязанный на портале. По информации источников газеты, близких к Минцифры, более 100 миллионов россиян зарегистрировано на «Госуслугах», но лишь примерно 10% из них пользуется двухфакторной идентификацией. «С расширением функционала растет и уровень угроз — при потере контроля над аккаунтом на портале вполне можно лишиться денег, имущества», — объяснила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Гендиректор Infosecurity (ГК Softline) Николай Агринский добавил, что введение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» — своевременное и рациональное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2022 года портал «Госуслуги» расширит свой функционал. Юрист рассказал о мошеннической схеме по похищению личных данных с «Госуслуг», пишет телеканал 360.