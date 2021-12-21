21 декабря 2021

Минцифры защитит россиян от потери имущества через «Госуслуги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Госуслуги. Тюмень, смартфон, госуслуги, смартфон в руке
Двухфакторная защита аккаунта поможет предотвратить мошенничества, утверждают в Минцифры Фото:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2022 году повысит защиту аккаунтов граждан на портале «Госуслуги» путем введения принудительной двухфакторной идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Второй фактор авторизации на портале „Госуслуги“, который мы планируем ввести „по умолчанию“, поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», — рассказали в пресс-службе Минцифры «Известиям». Отмечается, что принудительное введение этой меры планируется в 2022 году.

Двухфакторная идентификация подразумевает подтверждение входа в аккаунт при помощи кода, который приходит на номер телефона, привязанный на портале. По информации источников газеты, близких к Минцифры, более 100 миллионов россиян зарегистрировано на «Госуслугах», но лишь примерно 10% из них пользуется двухфакторной идентификацией.

«С расширением функционала растет и уровень угроз — при потере контроля над аккаунтом на портале вполне можно лишиться денег, имущества», — объяснила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Гендиректор Infosecurity (ГК Softline) Николай Агринский добавил, что введение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» — своевременное и рациональное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2022 года портал «Госуслуги» расширит свой функционал. Юрист рассказал о мошеннической схеме по похищению личных данных с «Госуслуг», пишет телеканал 360.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2022 году повысит защиту аккаунтов граждан на портале «Госуслуги» путем введения принудительной двухфакторной идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Второй фактор авторизации на портале „Госуслуги“, который мы планируем ввести „по умолчанию“, поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», — рассказали в пресс-службе Минцифры «Известиям». Отмечается, что принудительное введение этой меры планируется в 2022 году. Двухфакторная идентификация подразумевает подтверждение входа в аккаунт при помощи кода, который приходит на номер телефона, привязанный на портале. По информации источников газеты, близких к Минцифры, более 100 миллионов россиян зарегистрировано на «Госуслугах», но лишь примерно 10% из них пользуется двухфакторной идентификацией. «С расширением функционала растет и уровень угроз — при потере контроля над аккаунтом на портале вполне можно лишиться денег, имущества», — объяснила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Гендиректор Infosecurity (ГК Softline) Николай Агринский добавил, что введение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» — своевременное и рациональное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2022 года портал «Госуслуги» расширит свой функционал. Юрист рассказал о мошеннической схеме по похищению личных данных с «Госуслуг», пишет телеканал 360.
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