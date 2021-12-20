Россияне получат больше возможностей на «Госуслугах». Видео

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«Госуслуги» расширят функционал с нового года Фото:

Сервис «Госуслуги» расширит свой функционал с начала 2022 года. Россияне смогут, в числе прочего, оформлять там пособия на детей и проводить техосмотр автотранспорта.

«Можно будет оформить ряд пособий на детей, подать налоговые декларации по НДФЛ. Зарегистрировать права на недвижимость, провести техосмотр техники», — говорится на официальном сайте правительства РФ.

Помимо этого, пользователи сервиса смогут подавать заявки на бесплатное жилье. Сотрудники сферы образования получат возможность проходить аттестацию на школьного учителя.

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Сервис «Госуслуги» расширит свой функционал с начала 2022 года. Россияне смогут, в числе прочего, оформлять там пособия на детей и проводить техосмотр автотранспорта. «Можно будет оформить ряд пособий на детей, подать налоговые декларации по НДФЛ. Зарегистрировать права на недвижимость, провести техосмотр техники», — говорится на официальном сайте правительства РФ. Помимо этого, пользователи сервиса смогут подавать заявки на бесплатное жилье. Сотрудники сферы образования получат возможность проходить аттестацию на школьного учителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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