«Госуслуги» расширят функционал с нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сервис «Госуслуги» расширит свой функционал с начала 2022 года. Россияне смогут, в числе прочего, оформлять там пособия на детей и проводить техосмотр автотранспорта.

«Можно будет оформить ряд пособий на детей, подать налоговые декларации по НДФЛ. Зарегистрировать права на недвижимость, провести техосмотр техники», — говорится на официальном сайте правительства РФ.

Помимо этого, пользователи сервиса смогут подавать заявки на бесплатное жилье. Сотрудники сферы образования получат возможность проходить аттестацию на школьного учителя.