В Госдуме назвали условие отказа от закона о QR-кодах

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов назвал условие отказа от ковид-сертификатов. По его словам, для этого коронавирус должен стать сезонным заболеванием.
«Теоретически можно предположить, что пандемия закончится и коронавирус станет обычным сезонным заболеванием. Тогда вообще не придется их вводить. Но все мы должны понимать, что мы сейчас внутри пандемии, которая бывает раз в 100-200 лет. Так случилось, никто в этом не виноват», — передает ТАСС слова Хубезова.
Он также отметил необходимость сохранения здоровья граждан РФ. «Но при этом экономика страны не должна испытывать катастрофические последствия», — подытожил он.
Ранее в Минздраве сообщили, что в России изменится срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией. Все новые сертификаты о перенесенном COVID также оформляются уже на год.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов назвал условие отказа от ковид-сертификатов. По его словам, для этого коронавирус должен стать сезонным заболеванием. «Теоретически можно предположить, что пандемия закончится и коронавирус станет обычным сезонным заболеванием. Тогда вообще не придется их вводить. Но все мы должны понимать, что мы сейчас внутри пандемии, которая бывает раз в 100-200 лет. Так случилось, никто в этом не виноват», — передает ТАСС слова Хубезова. Он также отметил необходимость сохранения здоровья граждан РФ. «Но при этом экономика страны не должна испытывать катастрофические последствия», — подытожил он. Ранее в Минздраве сообщили, что в России изменится срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией. Все новые сертификаты о перенесенном COVID также оформляются уже на год.