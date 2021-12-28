В Госдуме назвали условие отказа от закона о QR-кодах

28 декабря 2021 в 16:14 Размер текста - 17 +

Нормы о введении ковид-сертификатов с QR-кодами в общественных местах могут не понадобиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов назвал условие отказа от ковид-сертификатов. По его словам, для этого коронавирус должен стать сезонным заболеванием. «Теоретически можно предположить, что пандемия закончится и коронавирус станет обычным сезонным заболеванием. Тогда вообще не придется их вводить. Но все мы должны понимать, что мы сейчас внутри пандемии, которая бывает раз в 100-200 лет. Так случилось, никто в этом не виноват», — передает ТАСС слова Хубезова. Он также отметил необходимость сохранения здоровья граждан РФ. «Но при этом экономика страны не должна испытывать катастрофические последствия», — подытожил он. Ранее в Минздраве сообщили, что в России изменится срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией. Все новые сертификаты о перенесенном COVID также оформляются уже на год. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов назвал условие отказа от ковид-сертификатов. По его словам, для этого коронавирус должен стать сезонным заболеванием. «Теоретически можно предположить, что пандемия закончится и коронавирус станет обычным сезонным заболеванием. Тогда вообще не придется их вводить. Но все мы должны понимать, что мы сейчас внутри пандемии, которая бывает раз в 100-200 лет. Так случилось, никто в этом не виноват», — передает ТАСС слова Хубезова. Он также отметил необходимость сохранения здоровья граждан РФ. «Но при этом экономика страны не должна испытывать катастрофические последствия», — подытожил он. Ранее в Минздраве сообщили, что в России изменится срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусной инфекцией. Все новые сертификаты о перенесенном COVID также оформляются уже на год.