Политики и общественники призвали Россию вступить в НАТО. «Иначе превратимся в провинцию Китая»

10 января 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Члены Конгресса интеллигенции считают, что Россия должна вступить в Североатлантический альянс Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Члены Конгресса интеллигенции России написали обращение, в котором выступили за вступление России в НАТО. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Эхо Москвы». «Мы хотим, чтобы наша страна сегодня и в будущем была достойна своей великой культуры, своих лучших достижений и побед, выдающихся русских мыслителей и первого полета человека в космос. Нашей общей победы над мировым злом во Второй Мировой войне, нашего вклада в установление мира в Европе в 1812 году. Мы хотим, чтобы наша страна была не врагом европейской цивилизации, а ее составной частью», — говорится в заявлении. Они призвали власти РФ поставить перед собой стратегическую задачу по вступлению в НАТО. Обращение подписали политик Леонид Гозман, режиссер Андрей Смирнов, публицист Андрей Пионтковский, правозащитники Валерий Борщев и Лев Пономарев (внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов). По мнению авторов письма, этот шаг позволит разрешать неизбежные конфликты и противоречия с европейскими странами и США мирным путем, а также совместно с ними «противостоять вызовам, с которыми будет сталкиваться современный мир. Кроме того, они выразил опасение, что страна «стоит на пороге большой войны», и заявили, что в перспективе Россия может стать «провинцией Китая». Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО является для России врагом. Отношения также можно назвать соперничеством и конкуренцией. В данной связи нельзя рассматривать вопрос вступления РФ в альянс, уточняет агентство Nation News. По его словам, это связано с тем, что Запад «не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене », дополняет Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены Конгресса интеллигенции России написали обращение, в котором выступили за вступление России в НАТО. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Эхо Москвы». «Мы хотим, чтобы наша страна сегодня и в будущем была достойна своей великой культуры, своих лучших достижений и побед, выдающихся русских мыслителей и первого полета человека в космос. Нашей общей победы над мировым злом во Второй Мировой войне, нашего вклада в установление мира в Европе в 1812 году. Мы хотим, чтобы наша страна была не врагом европейской цивилизации, а ее составной частью», — говорится в заявлении. Они призвали власти РФ поставить перед собой стратегическую задачу по вступлению в НАТО. Обращение подписали политик Леонид Гозман, режиссер Андрей Смирнов, публицист Андрей Пионтковский, правозащитники Валерий Борщев и Лев Пономарев (внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов). По мнению авторов письма, этот шаг позволит разрешать неизбежные конфликты и противоречия с европейскими странами и США мирным путем, а также совместно с ними «противостоять вызовам, с которыми будет сталкиваться современный мир. Кроме того, они выразил опасение, что страна «стоит на пороге большой войны», и заявили, что в перспективе Россия может стать «провинцией Китая». Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО является для России врагом. Отношения также можно назвать соперничеством и конкуренцией. В данной связи нельзя рассматривать вопрос вступления РФ в альянс, уточняет агентство Nation News. По его словам, это связано с тем, что Запад «не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене», дополняет Pravda.Ru.