Основателю компании Tesla Илону Маску предложили стать президентом США после его твита про лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Под постом Маска оставили тысячи комментариев.
«Илон, серьезно. Иди в Белый дом, было бы круто увидеть тебя во главе США», — написал один из пользователей. Многие поддержали мнение предпринимателя касательно Джо Байдена.
Ранее Илон Маск обвинил лидера США в том, что президент держит американский народ за дурачков. Так миллиардер отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось.
Основателю компании Tesla Илону Маску предложили стать президентом США после его твита про лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Под постом Маска оставили тысячи комментариев. «Илон, серьезно. Иди в Белый дом, было бы круто увидеть тебя во главе США», — написал один из пользователей. Многие поддержали мнение предпринимателя касательно Джо Байдена. Ранее Илон Маск обвинил лидера США в том, что президент держит американский народ за дурачков. Так миллиардер отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось.