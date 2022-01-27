Илону Маску предложили стать президентом США 28 января 2022 в 04:39 Размер текста - 17 + Пользователи Twitter захотели увидеть Илона Маска в Белом доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основателю компании Tesla Илону Маску предложили стать президентом США после его твита про лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Под постом Маска оставили тысячи комментариев. «Илон, серьезно. Иди в Белый дом, было бы круто увидеть тебя во главе США», — написал один из пользователей. Многие поддержали мнение предпринимателя касательно Джо Байдена. Ранее Илон Маск обвинил лидера США в том, что президент держит американский народ за дурачков. Так миллиардер отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Основателю компании Tesla Илону Маску предложили стать президентом США после его твита про лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Под постом Маска оставили тысячи комментариев. «Илон, серьезно. Иди в Белый дом, было бы круто увидеть тебя во главе США», — написал один из пользователей. Многие поддержали мнение предпринимателя касательно Джо Байдена. Ранее Илон Маск обвинил лидера США в том, что президент держит американский народ за дурачков. Так миллиардер отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям