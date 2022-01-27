27 января 2022

Илону Маску предложили стать президентом США

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Пользователи Twitter захотели увидеть Илона Маска в Белом доме Фото:

Основателю компании Tesla Илону Маску предложили стать президентом США после его твита про лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Под постом Маска оставили тысячи комментариев.

«Илон, серьезно. Иди в Белый дом, было бы круто увидеть тебя во главе США», — написал один из пользователей. Многие поддержали мнение предпринимателя касательно Джо Байдена.

Ранее Илон Маск обвинил лидера США в том, что президент держит американский народ за дурачков. Так миллиардер отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось.

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Основателю компании Tesla Илону Маску предложили стать президентом США после его твита про лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Под постом Маска оставили тысячи комментариев. «Илон, серьезно. Иди в Белый дом, было бы круто увидеть тебя во главе США», — написал один из пользователей. Многие поддержали мнение предпринимателя касательно Джо Байдена. Ранее Илон Маск обвинил лидера США в том, что президент держит американский народ за дурачков. Так миллиардер отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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