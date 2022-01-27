Илон Маск: Байден считает американцев «дурачками»

Илон Маск эмоционально отреагировал на игнорирование Байденом его компании по производству электромобилейФото: Evan Vucci AP/TASS
Основатель компании Tesla Илон Маск обвинил лидера США Джо Байдена в том, что президент Соединенных Штатов держит американский народ за дурачков. Об этом Маск написал в своем Twitter.
«Байден держит американцев за дурачков», — заявил предприниматель. Так Маск отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось.
Эта не первая критика президента США со стороны Илона Маска. Предприниматель также писал, что Байден нарочно не упоминает о его достижениях, а также, что американский лидер является «марионеткой в человеческом облике».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил официальное приглашение Илону Маску и другим предпринимателям посетить запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Однако ответа не последовало. Помимо этого, Рогозин приглашал Илона Маска на чай, на данную инициативу миллиардер также не ответил.
Основатель компании Tesla Илон Маск обвинил лидера США Джо Байдена в том, что президент Соединенных Штатов держит американский народ за дурачков. Об этом Маск написал в своем Twitter. «Байден держит американцев за дурачков», — заявил предприниматель. Так Маск отреагировал на твит ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил компании США за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось. Biden is treating the American public like fools Эта не первая критика президента США со стороны Илона Маска. Предприниматель также писал, что Байден нарочно не упоминает о его достижениях, а также, что американский лидер является «марионеткой в человеческом облике». Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил официальное приглашение Илону Маску и другим предпринимателям посетить запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Однако ответа не последовало. Помимо этого, Рогозин приглашал Илона Маска на чай, на данную инициативу миллиардер также не ответил.