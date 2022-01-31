SkyNews: Украина боится атаки России из Чернобыля

На Украине опасаются, что Россия может выбрать кратчайший путь для «вторжения» и двинуться на Киев через Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщает британский телеканал SkyNews. В связи с этим Киев направил в Чернобыльскую зону дополнительно 7 500 пограничников.
«Чернобыль находится рядом с украинской столицей. И это делает его стратегически важным, потому что к северу от зоны отчуждения находится граница с союзником России Беларусью. Если российские войска смогут пройти через Чернобыль, путь до Киева будет плоской пахотной землей и лесом. Всего несколько часов езды на танке до украинской столицы», — передает SkyNews.
Опасаясь российского вторжения, Украина направила в Чернобыльскую зону отчуждения еще 7 500 пограничников. Их снабдили дозиметрами. В случае превышения допустимого уровня радиации пограничники обязаны в кратчайшие сроки покинуть зараженную территорию. В тех местах, где уровень излучения выше, военные используют беспилотники.
Телеканал отмечает, что в нескольких километрах к северу от Чернобыля российские и белорусские военные проводят совместные учения. Основной этап начнется 10 февраля и завершится 20 февраля. Ранее о совместных учениях Союзного государства объявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поручил озвучить их дату заранее, чтобы избежать «голословных обвинений со стороны Запада» в стягивании войск, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее МИД РФ сообщил, что все заявления о «переброске военной техники из Сибири» на границу с Украиной являются страшилками для несведущей аудитории. Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнули, что Москва не собирается ни на кого нападать.
На Украине опасаются, что Россия может выбрать кратчайший путь для «вторжения» и двинуться на Киев через Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщает британский телеканал SkyNews. В связи с этим Киев направил в Чернобыльскую зону дополнительно 7 500 пограничников. «Чернобыль находится рядом с украинской столицей. И это делает его стратегически важным, потому что к северу от зоны отчуждения находится граница с союзником России Беларусью. Если российские войска смогут пройти через Чернобыль, путь до Киева будет плоской пахотной землей и лесом. Всего несколько часов езды на танке до украинской столицы», — передает SkyNews. Опасаясь российского вторжения, Украина направила в Чернобыльскую зону отчуждения еще 7 500 пограничников. Их снабдили дозиметрами. В случае превышения допустимого уровня радиации пограничники обязаны в кратчайшие сроки покинуть зараженную территорию. В тех местах, где уровень излучения выше, военные используют беспилотники. Телеканал отмечает, что в нескольких километрах к северу от Чернобыля российские и белорусские военные проводят совместные учения. Основной этап начнется 10 февраля и завершится 20 февраля. Ранее о совместных учениях Союзного государства объявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поручил озвучить их дату заранее, чтобы избежать «голословных обвинений со стороны Запада» в стягивании войск, передает «Федеральное агентство новостей». Ранее МИД РФ сообщил, что все заявления о «переброске военной техники из Сибири» на границу с Украиной являются страшилками для несведущей аудитории. Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнули, что Москва не собирается ни на кого нападать.