SkyNews: Украина боится атаки России из Чернобыля

31 января 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Через Чернобыльскую зону отчуждения российские военные доберутся до Киева за пару часов, сообщает SkyNews Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине На Украине опасаются, что Россия может выбрать кратчайший путь для «вторжения» и двинуться на Киев через Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщает британский телеканал SkyNews. В связи с этим Киев направил в Чернобыльскую зону дополнительно 7 500 пограничников. «Чернобыль находится рядом с украинской столицей. И это делает его стратегически важным, потому что к северу от зоны отчуждения находится граница с союзником России Беларусью. Если российские войска смогут пройти через Чернобыль, путь до Киева будет плоской пахотной землей и лесом. Всего несколько часов езды на танке до украинской столицы», — передает SkyNews. Опасаясь российского вторжения, Украина направила в Чернобыльскую зону отчуждения еще 7 500 пограничников. Их снабдили дозиметрами. В случае превышения допустимого уровня радиации пограничники обязаны в кратчайшие сроки покинуть зараженную территорию. В тех местах, где уровень излучения выше, военные используют беспилотники. Телеканал отмечает, что в нескольких километрах к северу от Чернобыля российские и белорусские военные проводят совместные учения. Основной этап начнется 10 февраля и завершится 20 февраля. Ранее о совместных учениях Союзного государства объявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поручил озвучить их дату заранее, чтобы избежать «голословных обвинений со стороны Запада» в стягивании войск, передает «Федеральное агентство новостей». Ранее МИД РФ сообщил, что все заявления о «переброске военной техники из Сибири» на границу с Украиной являются страшилками для несведущей аудитории. Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнули, что Москва не собирается ни на кого нападать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине опасаются, что Россия может выбрать кратчайший путь для «вторжения» и двинуться на Киев через Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщает британский телеканал SkyNews. В связи с этим Киев направил в Чернобыльскую зону дополнительно 7 500 пограничников. «Чернобыль находится рядом с украинской столицей. И это делает его стратегически важным, потому что к северу от зоны отчуждения находится граница с союзником России Беларусью. Если российские войска смогут пройти через Чернобыль, путь до Киева будет плоской пахотной землей и лесом. Всего несколько часов езды на танке до украинской столицы», — передает SkyNews. Опасаясь российского вторжения, Украина направила в Чернобыльскую зону отчуждения еще 7 500 пограничников. Их снабдили дозиметрами. В случае превышения допустимого уровня радиации пограничники обязаны в кратчайшие сроки покинуть зараженную территорию. В тех местах, где уровень излучения выше, военные используют беспилотники. Телеканал отмечает, что в нескольких километрах к северу от Чернобыля российские и белорусские военные проводят совместные учения. Основной этап начнется 10 февраля и завершится 20 февраля. Ранее о совместных учениях Союзного государства объявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поручил озвучить их дату заранее, чтобы избежать «голословных обвинений со стороны Запада» в стягивании войск, передает «Федеральное агентство новостей». Ранее МИД РФ сообщил, что все заявления о «переброске военной техники из Сибири» на границу с Украиной являются страшилками для несведущей аудитории. Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнули, что Москва не собирается ни на кого нападать.