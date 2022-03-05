Пушилин: украинский режим доживает последние дни

Киевский режим в скором времени падет. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя», — сообщил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик ВСУ президент РФ Владимир Путин решил провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, заявили в правительстве.
Киевский режим в скором времени падет. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя», — сообщил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик ВСУ президент РФ Владимир Путин решил провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, заявили в правительстве.