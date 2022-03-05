05 марта 2022

Пушилин: украинский режим доживает последние дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Пушилин считает, что киевский режим падет в ближайшее время Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим в скором времени падет. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя», — сообщил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик ВСУ президент РФ Владимир Путин решил провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, заявили в правительстве.

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Киевский режим в скором времени падет. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя», — сообщил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик ВСУ президент РФ Владимир Путин решил провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, заявили в правительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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