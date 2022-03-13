В США осудили «крестовый поход» Байдена против России

13 марта 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

США не должны поддерживать действия Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене, чтобы получить право осуждать Россию, считает Дуг Бэндоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена ведет глобальную кампанию против спецоперации РФ на Украине, но игнорирует нападения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов на Йемен. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник американского экс-президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его мнению, Вашингтон превращает кампанию против России в моральный крестовый поход. «Администрация Байдена также возглавила глобальную кампанию в поддержку Саудовской Аравии и ОАЭ, продолжающих свое жестокое семилетнее нападение на Йемен. Вашингтон снова превратил это в моральный крестовый поход, осуждая повстанцев во главе с хуситами за то, что они осмелились дать отпор привилегированным монархиям Персидского залива», — заявил Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative. По мнению экс-помощника Рейгана, правительства и народы молчат по поводу ситуации в Йемене, подкупленные прибылью от нефти Эр-Риада и Абу-Даби. Бэндоу также назвал лицемерным то, что ООН осудила повстанцев за то, что те обстреливают Саудовскую Аравию и ОАЭ беспилотниками и ракетами. При этом монархии Персидского залива более семи лет сами бомбили йеменские города. Так, только за январь 2022 года в стране было убито 139 мирных жителя. Всего, начиная с 2015 года, в Йемене погибли более 19 000 гражданских. Бэндоу заявил, что Байдену должно быть стыдно за свое поведение. По его мнению, администрация президента США превратила кампанию против спецоперации РФ на Украине в крестовый поход. Бэндоу считает, что Вашингтон должен прекратить поддерживать преступления Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене, чтобы играть роль «морального лидера» в конфликте на Востоке Европы. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Путин отметил, что ограничения ввели бы независимо от ситуации на Украине. По его словам, ограничения вводили на протяжении многих лет, а после распада СССР многие санкции не прекратили действовать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сможет решить все свои проблемы и сделает свою экономику независимой от западных компаний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Администрация президента США Джо Байдена ведет глобальную кампанию против спецоперации РФ на Украине, но игнорирует нападения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов на Йемен. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник американского экс-президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его мнению, Вашингтон превращает кампанию против России в моральный крестовый поход. «Администрация Байдена также возглавила глобальную кампанию в поддержку Саудовской Аравии и ОАЭ, продолжающих свое жестокое семилетнее нападение на Йемен. Вашингтон снова превратил это в моральный крестовый поход, осуждая повстанцев во главе с хуситами за то, что они осмелились дать отпор привилегированным монархиям Персидского залива», — заявил Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative. По мнению экс-помощника Рейгана, правительства и народы молчат по поводу ситуации в Йемене, подкупленные прибылью от нефти Эр-Риада и Абу-Даби. Бэндоу также назвал лицемерным то, что ООН осудила повстанцев за то, что те обстреливают Саудовскую Аравию и ОАЭ беспилотниками и ракетами. При этом монархии Персидского залива более семи лет сами бомбили йеменские города. Так, только за январь 2022 года в стране было убито 139 мирных жителя. Всего, начиная с 2015 года, в Йемене погибли более 19 000 гражданских. Бэндоу заявил, что Байдену должно быть стыдно за свое поведение. По его мнению, администрация президента США превратила кампанию против спецоперации РФ на Украине в крестовый поход. Бэндоу считает, что Вашингтон должен прекратить поддерживать преступления Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене, чтобы играть роль «морального лидера» в конфликте на Востоке Европы. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Путин отметил, что ограничения ввели бы независимо от ситуации на Украине. По его словам, ограничения вводили на протяжении многих лет, а после распада СССР многие санкции не прекратили действовать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сможет решить все свои проблемы и сделает свою экономику независимой от западных компаний.