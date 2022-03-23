Вице-премьер Новак сделал предложение уходящим из РФ компаниям

Вице-премьер Александр Новак сделал предложение уходящим из России западным собственникам. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Госдуме.
По словам Новака, решившие покинуть РФ иностранные собственники могут продать свою долю в их компаниях или вернуться. Также он выразил уверенность в том, что компромисс по данному вопросу, в конце концов, будет найден.
Вице-премьер Александр Новак сделал предложение уходящим из России западным собственникам. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Госдуме. По словам Новака, решившие покинуть РФ иностранные собственники могут продать свою долю в их компаниях или вернуться. Также он выразил уверенность в том, что компромисс по данному вопросу, в конце концов, будет найден. Новость дополняется.