Вице-премьер Новак сделал предложение уходящим из РФ компаниям

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Дискуссионные панели. Санкт-Петербург, портрет, новак александр
Новак сделал заявление на тему уходящих из РФ иностранных собственников Фото:
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Вице-премьер Александр Новак сделал предложение уходящим из России западным собственникам. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Госдуме.

По словам Новака, решившие покинуть РФ иностранные собственники могут продать свою долю в их компаниях или вернуться. Также он выразил уверенность в том, что компромисс по данному вопросу, в конце концов, будет найден.

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Вице-премьер Александр Новак сделал предложение уходящим из России западным собственникам. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Госдуме. По словам Новака, решившие покинуть РФ иностранные собственники могут продать свою долю в их компаниях или вернуться. Также он выразил уверенность в том, что компромисс по данному вопросу, в конце концов, будет найден. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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