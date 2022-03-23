Вице-премьер Новак сделал предложение уходящим из РФ компаниям

Новак сделал заявление на тему уходящих из РФ иностранных собственников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Вице-премьер Александр Новак сделал предложение уходящим из России западным собственникам. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Госдуме.

По словам Новака, решившие покинуть РФ иностранные собственники могут продать свою долю в их компаниях или вернуться. Также он выразил уверенность в том, что компромисс по данному вопросу, в конце концов, будет найден.

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