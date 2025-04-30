СК возбудил уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова*

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Иноагент Дмитрий Быков стал фигурантом уголовного дела
Иноагент Дмитрий Быков стал фигурантом уголовного дела Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом в РФ). Дело касается нарушения закона о маркировке статуса иноагента. Поводом для возбуждения стал видеоролик на YouTube. 

*Дмитрий Быков признан иноагентом в РФ 

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом в РФ). Дело касается нарушения закона о маркировке статуса иноагента. Поводом для возбуждения стал видеоролик на YouTube.  *Дмитрий Быков признан иноагентом в РФ 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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