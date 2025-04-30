СК возбудил уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова*

Иноагент Дмитрий Быков стал фигурантом уголовного дела
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом в РФ). Дело касается нарушения закона о маркировке статуса иноагента. Поводом для возбуждения стал видеоролик на YouTube.
*Дмитрий Быков признан иноагентом в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.