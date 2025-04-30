Такер Карлсон нашел главного врага США на Украине

Такер Карлсон: Зеленский — враг США
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Такер считает Зеленского нелегитимным президентом Украины
Такер считает Зеленского нелегитимным президентом Украины Фото:

Нелегитимного главу Украины Владимира Зеленского раскритиковал американский журналист Такер Карлсон. Он назвал его врагом США и обвинил в ряде покушений на известных личностей. 

«Зеленский — враг США, а его режим причастен к покушениям на жизнь ряда людей, включая известных консерваторов», — сказал Карлсон в беседе со своей коллегой Мегин Келли, его слова передает РИА Новости. Он также обвинил украинское руководство в преследовании религиозных организаций и нелегальной торговле западным оружием.

Карлсон добавил, что Зеленский не имеет законных оснований управлять страной. По его словам, текущая власть в Киеве замешана в покушениях на политических оппонентов.

Высказывание журналиста произошло после встречи Зеленский с президентом США Дональдом Трампом в Риме. После встречи, глава Украины отменил запланированное интервью с телеканалом ABC. 

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Нелегитимного главу Украины Владимира Зеленского раскритиковал американский журналист Такер Карлсон. Он назвал его врагом США и обвинил в ряде покушений на известных личностей.  «Зеленский — враг США, а его режим причастен к покушениям на жизнь ряда людей, включая известных консерваторов», — сказал Карлсон в беседе со своей коллегой Мегин Келли, его слова передает РИА Новости. Он также обвинил украинское руководство в преследовании религиозных организаций и нелегальной торговле западным оружием. Карлсон добавил, что Зеленский не имеет законных оснований управлять страной. По его словам, текущая власть в Киеве замешана в покушениях на политических оппонентов. Высказывание журналиста произошло после встречи Зеленский с президентом США Дональдом Трампом в Риме. После встречи, глава Украины отменил запланированное интервью с телеканалом ABC. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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