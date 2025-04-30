Нелегитимного главу Украины Владимира Зеленского раскритиковал американский журналист Такер Карлсон. Он назвал его врагом США и обвинил в ряде покушений на известных личностей.
«Зеленский — враг США, а его режим причастен к покушениям на жизнь ряда людей, включая известных консерваторов», — сказал Карлсон в беседе со своей коллегой Мегин Келли, его слова передает РИА Новости. Он также обвинил украинское руководство в преследовании религиозных организаций и нелегальной торговле западным оружием.
Карлсон добавил, что Зеленский не имеет законных оснований управлять страной. По его словам, текущая власть в Киеве замешана в покушениях на политических оппонентов.
Высказывание журналиста произошло после встречи Зеленский с президентом США Дональдом Трампом в Риме. После встречи, глава Украины отменил запланированное интервью с телеканалом ABC.
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