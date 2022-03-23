Плющенко заступился за фигуристку из Украины, наказанную за лайк

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал украинскую спортсменку Анастасию Шаботову, исключенную из сборной страны. Он отметил, что свяжется с ней в ближайшее время и предложит выступать за Россию.
«Настя — молодец, хороший жест сделала. Она русская и понимает, что Россия ни на кого не нападала. Собираюсь ли как-то с ней связаться? Как только найду ее контакты, сразу позвоню, поддержу. Приглашу к нам, будет теперь за Россию кататься. Мы, как известно, своих не бросаем», — передает слова Плющенко Sport24.
Ранее на официальном сайте украинской федерации фигурного катания появилась информация о том, что Министерство молодежи и спорта Украины исключило из сборной по фигурному катанию 16-летнюю спортсменку Анастасию Шаботову за лайк, поставленный в соцсети под постом олимпийского чемпиона из РФ Евгения Плющенко. Фигуристка Анастасия Шаботова дважды представляла украинскую сборную по фигурному катанию на Олимпийских играх. Так, на соревнованиях в Китае спортсменка заняла последнее место в короткой программе.
Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Владимир Путин считает, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом.
Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал украинскую спортсменку Анастасию Шаботову, исключенную из сборной страны. Он отметил, что свяжется с ней в ближайшее время и предложит выступать за Россию. «Настя — молодец, хороший жест сделала. Она русская и понимает, что Россия ни на кого не нападала. Собираюсь ли как-то с ней связаться? Как только найду ее контакты, сразу позвоню, поддержу. Приглашу к нам, будет теперь за Россию кататься. Мы, как известно, своих не бросаем», — передает слова Плющенко Sport24. Ранее на официальном сайте украинской федерации фигурного катания появилась информация о том, что Министерство молодежи и спорта Украины исключило из сборной по фигурному катанию 16-летнюю спортсменку Анастасию Шаботову за лайк, поставленный в соцсети под постом олимпийского чемпиона из РФ Евгения Плющенко. Фигуристка Анастасия Шаботова дважды представляла украинскую сборную по фигурному катанию на Олимпийских играх. Так, на соревнованиях в Китае спортсменка заняла последнее место в короткой программе. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Владимир Путин считает, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом.