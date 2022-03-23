23 марта 2022

Плющенко заступился за фигуристку из Украины, наказанную за лайк

© Служба новостей «URA.RU»
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Плющенко поддержал украинскую фигуристку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал украинскую спортсменку Анастасию Шаботову, исключенную из сборной страны. Он отметил, что свяжется с ней в ближайшее время и предложит выступать за Россию.

«Настя — молодец, хороший жест сделала. Она русская и понимает, что Россия ни на кого не нападала. Собираюсь ли как-то с ней связаться? Как только найду ее контакты, сразу позвоню, поддержу. Приглашу к нам, будет теперь за Россию кататься. Мы, как известно, своих не бросаем», — передает слова Плющенко Sport24.

Ранее на официальном сайте украинской федерации фигурного катания появилась информация о том, что Министерство молодежи и спорта Украины исключило из сборной по фигурному катанию 16-летнюю спортсменку Анастасию Шаботову за лайк, поставленный в соцсети под постом олимпийского чемпиона из РФ Евгения Плющенко. Фигуристка Анастасия Шаботова дважды представляла украинскую сборную по фигурному катанию на Олимпийских играх. Так, на соревнованиях в Китае спортсменка заняла последнее место в короткой программе.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Владимир Путин считает, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом.

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Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал украинскую спортсменку Анастасию Шаботову, исключенную из сборной страны. Он отметил, что свяжется с ней в ближайшее время и предложит выступать за Россию. «Настя — молодец, хороший жест сделала. Она русская и понимает, что Россия ни на кого не нападала. Собираюсь ли как-то с ней связаться? Как только найду ее контакты, сразу позвоню, поддержу. Приглашу к нам, будет теперь за Россию кататься. Мы, как известно, своих не бросаем», — передает слова Плющенко Sport24. Ранее на официальном сайте украинской федерации фигурного катания появилась информация о том, что Министерство молодежи и спорта Украины исключило из сборной по фигурному катанию 16-летнюю спортсменку Анастасию Шаботову за лайк, поставленный в соцсети под постом олимпийского чемпиона из РФ Евгения Плющенко. Фигуристка Анастасия Шаботова дважды представляла украинскую сборную по фигурному катанию на Олимпийских играх. Так, на соревнованиях в Китае спортсменка заняла последнее место в короткой программе. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Владимир Путин считает, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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