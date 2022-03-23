На Украине фигуристку исключили из сборной за лайк в интернете

23 марта 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Анастасия Шаботова поставила лайк под постом Евгения Плющенко о спецоперации РФ на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство молодежи и спорта Украины исключило из сборной по фигурному катанию 16-летнюю спортсменку Анастасию Шаботову за лайк, поставленный в социальной сети под постом двукратного олимпийского чемпиона из России Евгения Плющенко. Об этом сообщается на официальном сайте украинской федерации фигурного катания. Анастасия Шаботова, поставила лайк под постом Евгения Плющенко, за что была исключена из украинской сборной по фигурному катанию по приказу Министерства молодежи и спорта, сообщает Sport24 . Отмечается, что в своей публикации Плющенко поддержал спецоперацию России по денацификации Украины. Несмотря на то, что Шаботова является уроженкой Москвы, она дважды представляла украинскую сборную по фигурному катанию на Олимпийских играх. На соревнованиях в Пекине спортсменка заняла последнее место в короткой программе. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Он уточнил, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство молодежи и спорта Украины исключило из сборной по фигурному катанию 16-летнюю спортсменку Анастасию Шаботову за лайк, поставленный в социальной сети под постом двукратного олимпийского чемпиона из России Евгения Плющенко. Об этом сообщается на официальном сайте украинской федерации фигурного катания. Анастасия Шаботова, поставила лайк под постом Евгения Плющенко, за что была исключена из украинской сборной по фигурному катанию по приказу Министерства молодежи и спорта, сообщает Sport24. Отмечается, что в своей публикации Плющенко поддержал спецоперацию России по денацификации Украины. Несмотря на то, что Шаботова является уроженкой Москвы, она дважды представляла украинскую сборную по фигурному катанию на Олимпийских играх. На соревнованиях в Пекине спортсменка заняла последнее место в короткой программе. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Он уточнил, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация.