Нарышкин: операция на Украине предотвратит конфликт в Европе

Операция на Украине в короткое время восстановит мир, считает Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Специальная военная операция России на Украине быстро установит мир и предотвратит более масштабный конфликт в Европе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия-24».

«Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциально более масштабный военный конфликт в Европе», — сказал Нарышкин. Директор СВР также подчеркнул, что военная операция на Украине является результатом «тотального игнорирования Западом интересов РФ в области безопасности».

Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.