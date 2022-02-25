Нарышкин: операция на Украине предотвратит конфликт в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Операция на Украине в короткое время восстановит мир, считает Нарышкин Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Специальная военная операция России на Украине быстро установит мир и предотвратит более масштабный конфликт в Европе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия-24».

«Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциально более масштабный военный конфликт в Европе», — сказал Нарышкин. Директор СВР также подчеркнул, что военная операция на Украине является результатом «тотального игнорирования Западом интересов РФ в области безопасности».

Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Специальная военная операция России на Украине быстро установит мир и предотвратит более масштабный конфликт в Европе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия-24». «Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциально более масштабный военный конфликт в Европе», — сказал Нарышкин. Директор СВР также подчеркнул, что военная операция на Украине является результатом «тотального игнорирования Западом интересов РФ в области безопасности». Президент России Владимир Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...