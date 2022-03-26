Катарский министр заявил о незаменимости РФ для Европы

26 марта 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Катар не поможет Европе с газом, если она откажется от российских энергоносителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Катар не поможет Европе с газом, потому что Россия является основным источником поставок этого топлива. Такого мнения придерживается госминистр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби. «Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь [Европе]. Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — отметил он на международной конференции «Форум Доха», передает ТАСС. После начала спецоперации на Украине ряд европейских стран, а также США ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись банковского и экономического секторов. Однако санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Позже российский лидер принял решение о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях. Его поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что это решение приведет к укреплению рубля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Катар не поможет Европе с газом, потому что Россия является основным источником поставок этого топлива. Такого мнения придерживается госминистр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби. «Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь [Европе]. Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — отметил он на международной конференции «Форум Доха», передает ТАСС. После начала спецоперации на Украине ряд европейских стран, а также США ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись банковского и экономического секторов. Однако санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Позже российский лидер принял решение о переводе недружественных страны на оплату за газ в рублях. Его поддержало 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% считают, что это решение приведет к укреплению рубля.