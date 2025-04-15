В МИД России выразили озабоченность по поводу бездействия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в отношении радикализации европейского общества. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем Владислав Масленников на дискуссии в клубе «Валдай». По его словам, данная организация игнорирует серьезные проблемы расизма, ксенофобии и нетерпимости в ЕС, фокусируясь на других регионах.
«В странах — членах Евросоюза нарастают проявления нетерпимости, ксенофобии, расизма, антисемитизма, исламофобии. <...> каждый второй мусульманин в ЕС сталкивается с дискриминацией в повседневной жизни <...> Хочу обратить внимание на то, что ни функционеры [БДИПЧ] ОБСЕ, ни страны, входящие в круг так называемого коллективного Запада, не настроены уделять этим проблемам серьезного внимания», — заявил Масленников, уточнив, что ОБСЕ находятся «в угаре антироссийской истерии» на фоне украинского кризиса. Цитата по ТАСС.
Дипломат отметил, что с начала специальной военной операции на Украине профильные институты ОБСЕ сконцентрировались исключительно на мониторинге событий в восточной Европе. Масленников также добавил, что авторитет БДИПЧ продолжает снижаться, и это снижение происходит с катастрофической скоростью, что усугубляет ситуацию.
В дополнение к проблеме радикализации, Масленников также обозначил миграционные кризисы в ЕС как одно из проявлений неэффективности действий ОБСЕ. По его мнению, это указывает на катастрофическое падение авторитета БДИПЧ и усугубляет сложившуюся ситуацию, что не способствует улучшению общей обстановки в регионе.
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