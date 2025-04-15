Песков: на 9 Мая в Москву Кремль ждет более 20 иностранных лидеров

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Песков отметил важность Дня Победы в то время, как в Европе снова зародился нацизм
Песков отметил важность Дня Победы в то время, как в Европе снова зародился нацизм Фото:
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Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Кремль ожидает более 20 иностранных гостей — лидеров государств и глав правительств — на Парад Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы будем рады видеть всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату 80-летие победы в Великой Отечественной войне — прим. ред.). Особенно это важно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм», — отметил Песков, отвечая на вопрос о популярности приглашения в Москву 9 мая среди иностранных лидеров.

Он подчеркнул, что в Европе нет единодушного желания искоренить нацизм незамедлительно, поэтому День Победы — «архиважный день». Песков уточнил, что на торжественные мероприятия приглашены более 20 иностранных лидеров, с которыми Владимир Путин будет отмечать этот праздник, передает корреспондент URA.RU.

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Кремль ожидает более 20 иностранных гостей — лидеров государств и глав правительств — на Парад Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы будем рады видеть всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату 80-летие победы в Великой Отечественной войне — прим. ред.). Особенно это важно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм», — отметил Песков, отвечая на вопрос о популярности приглашения в Москву 9 мая среди иностранных лидеров. Он подчеркнул, что в Европе нет единодушного желания искоренить нацизм незамедлительно, поэтому День Победы — «архиважный день». Песков уточнил, что на торжественные мероприятия приглашены более 20 иностранных лидеров, с которыми Владимир Путин будет отмечать этот праздник, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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