Кремль ожидает более 20 иностранных гостей — лидеров государств и глав правительств — на Парад Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы будем рады видеть всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату 80-летие победы в Великой Отечественной войне — прим. ред.). Особенно это важно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм», — отметил Песков, отвечая на вопрос о популярности приглашения в Москву 9 мая среди иностранных лидеров.
Он подчеркнул, что в Европе нет единодушного желания искоренить нацизм незамедлительно, поэтому День Победы — «архиважный день». Песков уточнил, что на торжественные мероприятия приглашены более 20 иностранных лидеров, с которыми Владимир Путин будет отмечать этот праздник, передает корреспондент URA.RU.
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