Песков: ВС РФ соблюдают мораторий на удары по энергообъектам, в отличие от ВСУ

Российская армия в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает соблюдать мораторий на удары по объектам энергетики, введенный руководством страны месяц назад на 30 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Приказ, данный месяц назад, выполняется нашими военными. Вместе с тем, этот временный мораторий не выполняется и не выполнялся ВСУ. Мы видим ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории РФ», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Отвечая на вопрос журналистов о том, когда истечет срок действия моратория, Песков заявил, что эту информацию ему нужно уточнить у Минобороны страны. Он добавил, что все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего.
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