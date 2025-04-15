Песков: ВС РФ соблюдают мораторий на удары по энергообъектам, в отличие от ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что срок действия моратория на удары по энергетики будет зависеть от решения президента страны
Песков заявил, что срок действия моратория на удары по энергетики будет зависеть от решения президента страны Фото:

Российская армия в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает соблюдать мораторий на удары по объектам энергетики, введенный руководством страны месяц назад на 30 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Приказ, данный месяц назад, выполняется нашими военными. Вместе с тем, этот временный мораторий не выполняется и не выполнялся ВСУ. Мы видим ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории РФ», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда истечет срок действия моратория, Песков заявил, что эту информацию ему нужно уточнить у Минобороны страны. Он добавил, что все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего.

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Российская армия в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает соблюдать мораторий на удары по объектам энергетики, введенный руководством страны месяц назад на 30 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Приказ, данный месяц назад, выполняется нашими военными. Вместе с тем, этот временный мораторий не выполняется и не выполнялся ВСУ. Мы видим ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории РФ», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Отвечая на вопрос журналистов о том, когда истечет срок действия моратория, Песков заявил, что эту информацию ему нужно уточнить у Минобороны страны. Он добавил, что все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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