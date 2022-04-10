В ДНР завели дело на командира ВСУ после удара по Краматорску

10 апреля 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

При ударе ракетой «Точка-У» погибли 50 человек (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генпрокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины после удара из ракетного комплекса «Точку-У» по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщили в ведомстве. В результате удара 8 апреля погибло 50 человек. «Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф. С., который, находясь на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, отдал своим подчиненным приказ произвести обстрел из ракетного комплекса „Точка-У“ города Краматорска», — приводит ТАСС заявление генпрокуратуры ДНР. Ракетный удар по по железнодорожному вокзалу в Краматорске был совершен 8 апреля во время эвакуации местного населения. По последним данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила в ударе Россию. Однако вскоре в СМИ появилась информация, что снаряд находился на балансе ВСУ. Это стало известно благодаря расшифровке серийного номера ракеты. В Кремле также заявили, что Вооруженные силы РФ не используют ракеты типа «Точка-У». А по данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, Краматорск обстреляла та же ракетная бригада ВСУ, которая 14 марта нанесла удар по центру Донецка. Тогда погибли более 20 человек. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генпрокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины после удара из ракетного комплекса «Точку-У» по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщили в ведомстве. В результате удара 8 апреля погибло 50 человек. «Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф. С., который, находясь на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, отдал своим подчиненным приказ произвести обстрел из ракетного комплекса „Точка-У“ города Краматорска», — приводит ТАСС заявление генпрокуратуры ДНР. Ракетный удар по по железнодорожному вокзалу в Краматорске был совершен 8 апреля во время эвакуации местного населения. По последним данным, погибло 50 человек. Украинская сторона обвинила в ударе Россию. Однако вскоре в СМИ появилась информация, что снаряд находился на балансе ВСУ. Это стало известно благодаря расшифровке серийного номера ракеты. В Кремле также заявили, что Вооруженные силы РФ не используют ракеты типа «Точка-У». А по данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, Краматорск обстреляла та же ракетная бригада ВСУ, которая 14 марта нанесла удар по центру Донецка. Тогда погибли более 20 человек. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.